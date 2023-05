L'idea di mettere il numero identificativo sulle divise dei ghisa

Obiettivo: rendere riconoscibili i ghisa. Il consigliere comunale del Pd a Milano, Daniele Nahum, presenterà un ordine del giorno che chiede di introdurre il numero identificativo e la bodycam per gli agenti della Polizia locale. La proposta nasce dopo il fermo - avvenuto mercoledì scorso - di una donna transessuale brasiliana di 42 anni in via Sarfatti, proprio da parte dei vigili, che l'avevano colpita con calci e manganellate nonostante in quel momento non stesse opponendo resistenza.

"L'ordine del giorno chiede di introdurre il numero identificativo per gli agenti e la bodycam - ha spiegato Nahum nel corso dell'ultimo Consiglio comunale - perché scene da macelleria come quelle che abbiamo visto non possiamo accettarle. Noi difendiamo il lavoro della polizia locale ma questi abusi non si possono tollerare e chiediamo questo anche a tutela loro oltre che dei cittadini".

E ancora: "In Europa sono 20 su 28 i Paesi che hanno l'obbligo di numero identificativo e bodycam per la Polizia. Noi come comune possiamo agire sulla Polizia locale ed è giusto farlo per una città campionessa dei diritti umani come Milano". Il consigliere comunale del Pd e presidente della commissione sicurezza, Michele Albiani, ha invece chiesto, durante la seduta, che l'assessore alla sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Marco Ciacci riferiscano al più presto in consiglio comunale sull'accaduto.

Proprio nella giornata di lunedì, l'avvocato che difende Bruna - la trans vittima - ha depositato in procura una querela contro gli agenti coinvolti nel fermo. I reati ipotizzati sono tortura aggravata dalla discriminazione razziale, lesioni aggravate dall'abuso di potere e minacce aggravate. I ghisa coinvolti, in servizio a Milano da diversi anni, intanto sono stati spostati negli uffici per svolgere servizi interni.