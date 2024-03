Un'altra condanna per bancarotta per Danilo Coppola

Nuova condanna per bancarotta per Danilo Coppola a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito del processo per il caso di 'Porta Vittoria bis'. L'immobiliarista romano aveva già patteggiato per il caso Antonveneta. Con questa nuova condanna la pena finale è di 9 anni e 8 mesi. A deciderlo la seconda sezione penale del Tribunale di Milano.

Il processo riguarda l'inchiesta sui crac di Gruppo Immobiliare 2004, Mib Prima e, appunto, Porta Vittoria, per cui Coppola aveva già collezionato una condanna definitiva per bancarotta a 7 anni di carcere. Per questa pena lo scorso dicembre era stato arrestato negli Emirati Arabi, dove vive, per poi essere rilasciato perché le autorità emiratine avevano stabilito che la custodia cautelare in attesa di eventuale estradizione non è necessaria.

Attualmente, quindi, Danilo Coppola è in stato di libertà. L'Italia ha inoltrato la richiesta di estradizione, ma il procedimento è ancora aperto. Il legale aveva precisato che il suo assistito non è mai scappato e non scapperà: “Tutti sapevano che era lì, figli e amici andavano a trovarlo”.