Rivoluzione movida, dall'alcol vietato ai dehors a tempo: tutte le nuove regole

Stop all'asporto e dehors chiusi prima. Con un obiettivo: garantire la "tranquillità e il riposo dei residenti". Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre entrano in vigore per trenta giorni le nuove regole sulla movida delle aree Melzo, Lazzaretto e porta Venezia Oberdan definite dall'ordinanza pubblicata martedì dall'amministrazione comunale.

"A partire da venerdì notte sarà disposto quindi il divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e analcoliche, e di utilizzo dei dehors per qualunque attività dalle ore 01.30 alle ore 06.00 nelle serate di venerdì su sabato e di sabato su domenica e dalle 00.00 alle ore 06.00 nei giorni feriali", ha spiegato palazzo Marino. Quindi: sabato notte e domenica notte i dehors non potranno essere usati oltre l'1.30 e in settimana non oltre la mezzanotte.

"Il divieto riguarderà tutte le tipologie di esercizi pubblici, di vicinato, attività artigianali, commerciali e distributori automatici. Inoltre è stato introdotto il divieto di posizionamento delle attività di vendita itinerante dalle ore 18.00 fino alle 6.00", si legge ancora nella nota del comune.

"L'ordinanza è una delle tappe di un più ampio percorso avviato lo scorso 30 giugno per la gestione di tutte le aree cittadine interessate dalla movida. Le azioni decise, improntate all'equilibrio, riguardano la stesura di un regolamento per la disciplina delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e l'aggiornamento di quello di Polizia urbana, che saranno presentati al Consiglio comunale all'inizio del 2024. Su alcune situazioni particolarmente critiche, però, come quella delle strade vicine a via Melzo, via Lazzaretto e piazza Oberdan, anche per rispondere alle sollecitazioni del tavolo per la sicurezza urbana della Prefettura, l'amministrazione ha deciso di procedere nell'immediato - ha sottolineato palazzo Marino -. Per questo lo scorso 18 settembre era stato dato l'avvio a un procedimento che raccogliesse fin da subito alcune osservazioni dalle commissioni consiliari competenti, del consiglio comunale, del Municipio 3, degli stakeholder, dei rappresentanti degli esercizi pubblici e commerciali e del territorio, per attivare alcuni provvedimenti immediati definiti nell'ordinanza".

"Stiamo sperimentando per la movida delle regole chiare per tutti - hanno rimarcato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico - senza penalizzare il divertimento e le attività lavorative e imprenditoriali. Vogliamo consentire ai residenti il riposo e a tutti e tutte di usufruire di uno spazio pubblico di qualità in sicurezza, garantendo la viabilità, il passaggio delle ambulanze, i controlli delle forze dell’ordine per prevenire i reati in alcune aree dove negli anni, progressivamente, si sono concentrati molti locali che attraggono ogni giorno migliaia di persone. Trovare un equilibrio è fondamentale. Per questo abbiamo avviato un percorso che riapre la porta al dialogo. Verificheremo costantemente, con la presenza sul territorio della Polizia locale e la collaborazione di tutte le Forze dell'ordine, che vengano rispettate le regole e ne misureremo l'efficacia”.

Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni pecuniarie ma anche, in base alla normativa comunale e nazionale, la sospensione per alcuni giorni dell'utilizzo del dehors.