Nuove residenze di lusso alle Colonne (Milano), la petizione: "Urbanmostro 'fascista', si riveda"

Un "urbanmostro", un "corpo estraneo, che richiama il ventennio fascista" e "un pugno nell'occhio dei turisti" di domani. Con queste parole il Comitato Parco delle Basiliche ha descritto l'edificio Gate Central che sorgerà davanti alle Colonne di San Lorenzo, invitando i suoi ideatori a rivedere il progetto della facciata.

L'appello

Al fine di modificare e rendere più armonica con il contesto urbano la struttura - a carattere residenziale di lusso e firmata Citterio-Viel - il comitato oltre ad aver manifestato le proprie critiche e le proprie preoccupazioni, ha lanciato una petizione online, che ha già raccolto il primo centitanio di firme, e ha anche distribuito volantini nel quartiere.

"Oggi il contesto storico urbanistico delle Colonne di San Lorenzo a Milano si vede violentato con l'edificazione di un nuovo edificio che non tiene conto del contesto in cui va a sorgere - si legge nella petizione su change.org -. Circondato da gran parte di edifici ottocenteschi si va a realizzare un corpo estraneo, che richiama il ventennio fascista o l'edilizia della Germania occupata, un pugno nell'occhio del turista che verrà. Non siamo contrari alla costruzione ma alla sua facciata che riteniamo debba essere in linea con il contesto del corso di Porta Ticinese".

Il progetto Gate Central

La struttura firmata dallo studio Citterio-Viel, con quattro piani più due interrati, sorgerà di fronte alle Colonne di San Lorenzo e alla Basilica, e avrà spazi sia ad uso residenziale sia commerciale. Gli appartamenti, residenze di lusso, verranno realizzate con materiali di pregio e con le più moderne tecnologie anche per quanto riguarda il risparmio energetico.