Le nuove tariffe dei biglietti Atm per la metro di Milano

Da lunedì 9 gennaio cambiano le tariffe dei biglietti Atm per i mezzi (metro, bus e tram) a Milano. L'Agenzia del trasporto pubblico locale (l’ente che si occupa di programmazione, organizzazione, monitoraggio e promozione dei servizi nei territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia) ha infatti deliberato un adeguamento delle tariffe. Atm, sul proprio portale, ha pubblicato una guida con prezzi e tratte sulle quali saranno applicati i rincari. I nuovi prezzi si applicano alle linee di tutti gli operatori di trasporto che rientrano nel Sistema tariffario integrato Stibm, comprese le linee Atm.

Nello specifico il biglietto classico passerà da 2 euro a 2,20. Il carnet costerà 1,50 in più, il biglietto di 72 ore costerà 1 euro in più, e ci saranno 60 centesimi di rincaro per il giornaliero. Così da lunedì, il biglietto ordinario Atm Mi1 - Mi3, valido per viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria Mi3, passerà da 2 a 2,20 euro, il carnet dieci corse da 18 euro a 19,50 euro, il giornaliero da 7 a 7,60 euro e il biglietto valido per tre giorni da 12 a 13 euro. Non subiranno alcuna variazione, invece, i prezzi degli abbonamenti urbani mensile e annuale. Rimarrà quindi a 39 euro quello ordinario mensile e a 330 euro quello ordinario annuale.

Le nuove tariffe dei biglietti Atm (diviso per zone)

Le nuove tariffe Atm per i biglietti settimanali

Le nuove tariffe Atm per gli abbonamenti mensili

Da lunedì 9 gennaio, le nuove tariffe aggiornate saranno consultabili in questa pagina: https://nuovosistematariffario.atm.it/.

Fino a quando si possono usare i vecchi biglietti?

Se avete biglietti con le vecchie tariffe, potete usarli fino al 10 marzo 2023. Quali biglietti e abbonamenti cambiano tariffa. Li trovate a questa pagina. Tutti gli altri (per esempio, gli abbonamenti urbani per spostarsi a Milano) non cambiano tariffa.

Per Sala i rincari sono l'unica strada percorribile

Il sindaco di Milano ha definito un "grave errore" la proposta, avanzata in alcune città italiane, di rendere gratuiti i mezzi di trasporto, affermando che si tratterebbe di "pura demagogia". Il dibattito sulla possibile gratuità di metro e mezzi di superficie ruota intorno all'annuncio del sindaco di Bari, Antonio Decaro, sull'introduzione di un'agevolazione speciale che, grazie a fondi europei, nel 2023 permetterà a tutti i cittadini di utilizzare l'autobus ogni giorno pagando soltando 20 euro all'anno. A livello internazionale, la linea adottata di recente nella città pugliese non è una novità. La Germania, ad esempio, qualche mese fa aveva introdotto un abbonamento da 9 euro al mese per il trasporto pubblico locale e regionale. E anche Spagna e Lussemburgo avevano applicato vari sconti, fino alla quasi gratuità, per salire sui mezzi pubblici.