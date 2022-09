Quando arriveranno i nuovi vigili a Milano

Stanno per arrivare i 500 vigili urbani di cui spesso si è parlato nei tempi recenti affrontando il tema della sicurezza a Milano. L'assessore competente, Marco Granelli, ne ha parlato in consiglio comunale lunedì 12 settembre, alla ripresa dei lavori di Palazzo Marino, in una seduta straordinaria dedicata proprio alla sicurezza.

Granelli ha ricordato che, ad agosto, il ministero dell'interno ha inviato 255 agenti a Milano, tra poliziotti e carabinieri. Mentre tra luglio e settembre il Comune di Milano ha assunto 108 nuovi vigili, di cui 79 agenti e 29 ufficiali, tutti attualmente impegnati nel percorso formativo. "A questi se ne aggiungeranno circa 300 a fine novembre, assunti esaurendo la graduatoria del 2022", ha aggiunto l'assessore: "Stiamo lavorando, inoltre, a un nuovo bando di concorso per agenti da assumere nel 2023. L’età media dei nuovi 79 agenti è di 31 anni. Per il 2025 l’obiettivo è sempre quello di arrivare a 3.350 agenti e ufficiali".

E c'è anche il capitolo telecamere. Attualmente ne sono installate, a Milano, 1.940, visibili da tutte le forze dell'ordine. Le ultime sono state installate tra aprile e giugno. Granelli ha ricordato che è in programma l'installazione di 125 nuovi 'occhi elettronici' e la sostituzione di 200 telecamere analogiche con quelle digitali.