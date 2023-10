Nuovo processo per Ciro Di Maio: "Droga dello stupro comprata con i bitcoin"

Nuovo processo per Ciro Di Maio, conduttore tv già arrestato nel 2021 con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il sostituto procuratore di Milano Baj Macario, dopo le indagini della Guardia di Finanza di Malpensa, ha chiesto per lui il giudizio immediato. Il conduttore è accusato di avere importato 3 litri della cosiddetta "droga dello stupro". La sostanza, più nel dettaglio, gli è stata spedita dalla Cina e viaggiava dentro bottiglie che riportavano l'etichetta di banale silicone, ed era stata pagata con dei bitcoin.

Per un reato analogo - acquisto di droga dello stupro spedita dall'Olanda - nell'agosto del 2021 era stato arrestato e poi condannato a un anno e 4 mesi e ad una multa di circa 3.800 euro.

Chi è Ciro Di Maio

Ciro Di Maio - come si presenta nel suo sito, nasce a Napoli il 2 Maggio del 1975. È conduttore, autore e regista. Dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo Diario Di Viaggio girato in 30 paesi diversi in 5 continenti. Un'altra sua grande passione è da anni la fotografia: è fotoreporter e scrive recensioni di viaggio per il travel magazine Diari Di Viaggio di Marcopolo.

Firma inoltre campagne pubblicitarie e guide turistiche e ha all'attivo una mostra fotografica di scatti dedicati alla natura incontaminata dal titolo Gaia – la natura diventa arte, tuttora itinerante in Italia. Inviato per vari programmi di Raiuno e Sky, ha realizzato e condotto per i canali tematici del gruppo LT diversi prodotti televisivi: dai reportage e programmi rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia.

Nel suo background anche partecipazioni come attore in fiction e film tv come Le tre rose di Eva 3, Un Medico In Famiglia 9, Un posto al sole, Padri e figli. A teatro è stato nel cast del musical Grease della Compagnia della Rancia e protagonista del musical Naked Boys Singing per la regia di Roberto Croce. Molti ancora ricordano Ciro Di Maio al suo debutto con Raffaella Carrà nel 1988 in Carramba che fortuna!