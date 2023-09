Le nuove accuse ad Alberto Genovese: altre violenze sessuali e foto pedo-pornografiche

L'ex imprenditore Alberto Genovese, che sta scontando 6 anni e 11 mesi in carcere a Bollate (ma è in corso una valutazione psichiatrica su di lui), potrebbe essere processato per altri abusi commessi su due ragazze costrette a subire atti sessuali in stato di totale o semi incoscienza dopo che erano state somministrate loro sostanze stupefacenti. La procura di Milano ha chiesto il processo per sette violenze sessuali aggravate e di gruppo, una tentata violenza sessuale, detenzione di materiale pedo-pornografico e intralcio alla giustizia.

I fatti contestati vanno da marzo 2019 a novembre 2020 e sarebbero stati commessi a Milano, Ibiza e Formentera. Il processo riguarderebbe anche l'ex fidanzata Sarah Borruso, a cui vengono contestati due episodi, e l'ex socio di Genovese, Daniele Leali, che risponde invece di cessione di droga. La richiesta è stata avanzata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro; decisione se accordare il processo spetta al gip Chiara Valori.

I file con minori

Da quanto è emerso, nel computer di Genovese la squadra mobile di Milano ha recuperato un archivio (denominato 'La Bibbia 3.0') con fotografie e video di minorenni nude, di cui 62 identificate dalla polizia postale, e 11 file con atti sessuali compiuti da pre-adolescenti. Quanto a Borruso, è accusata di avere condotto nella stanza da letto di Genovese una 20enne e una 22enne, in due episodi diversi, con una scusa, per poi assistere agli abusi. Quanto all'accusa di intralcio alla giustizia, viene contestata sia a Genovese e sia a Leali. Per gli investigatori, i due avrebbero tentato di offrire 8mila euro alla prima vittima di Genovese (la 18enne rimasta all'interno dell'appartamento in centro a Milano per circa 20 ore) prima che l'ex imprenditore venisse arrestato.