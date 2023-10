A Milano un nuovo supermercato Esselunga da 6mila metri quadri

Un nuovo supermercato Esselunga a Milano. Apre il 15 novembre e sarà situato all'interno del centro commerciale di Cascina Merlata, il Merlata Bloom. Il negozio della catena fondata dalla famiglia Caprotti servirà il progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese.

Il supermercato avrà una superficie commerciale utile di ben 6mila metri quadri. A lungo si è temuto che il nuovo negozio comportasse l'automatica" chiusura dell'Esselunga del polo commerciale di Baranzate, come quasi certamente dovrebbe avvenire per il mega store Decathlon, ma dall'azienda non è mai trapelata notizia alcuna su questa eventualità.

Iscriviti al canale Whatsapp di Milanotoday: anteprime ed esclusive gratis

Come è il nuovo supermercato Esselunga?

Il supermercato sarà al piano terra del Merlata Bloom, con accesso diretto dall'interno del mall. Nella piantina (in basso), l'Esselunga occupa l'area verde a sinistra della struttura. Il punto vendita sarà molto grande: avrà una superficie commerciale utile di 6mila metri quadri.

Il marchio porterà agli abitanti dell'area appena nata, uno spazio commerciale necessario. E i residenti, secondo la società che gestisce il centro commerciale, hanno espresso la loro netta preferenza verso questo brand attraverso un sondaggi condotto da Nhood sul web e sui canali social. Accanto al supermercato ci saranno poi botteghe di eccellenze locali e una proposta unica di brand inediti e store sperimentali.

L'Esselunga si inserisce nel migliore dei modi nell'architettura del mall, firmata dallo studio internazionale CallisonRTKL. Che si contraddistingue per i rimandi tra gli ambienti privati aperti e le parti esterne pubbliche, e per il dominio della luce naturale in spazi costruiti con materiali sostenibili.