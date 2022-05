Guida con una benda sull'occhio: auto in fermo

Auto in fermo perché guidava con una benda sull'occhio. L'episodio a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano, mercoledì 4 maggio, nell'ambito dei controlli della polizia locale.

Dalle 7 alle 20 - si legge in una nota del Comune - gli agenti hanno effettuato verifiche a tappeto, soprattutto nelle aree periferiche della cittadina. Nel complesso sono stati controllati 42 veicoli, di cui un camion, e accertate diverse violazioni stradali che hanno fatto scattare sanzioni per superamento del limite di velocità, sospensioni della patente di guida per elevata velocità anche da parte dei mezzi pesanti, per uso scorretto del cronotachigrafo e altre violazioni della normativa nazionale ed europea sul lavoro degli autotrasportatori.

Sottoposto a fermo per mancanza di requisiti il veicolo guidato dall'uomo con un bendaggio all’occhio. Segnalata, poi, un'altra persona trovato in possesso di droga non per uso terapeutico.