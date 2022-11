La donna che occupa casa (e ruba luce e gas) ma fa pagare l'affitto al fratello

Quando ha scoperto che la sua coinquilina - sua sorella - lo stava truffando da mesi, è andato su tutte le furie. In un attimo hanno iniziato a discutere, a fronteggiarsi - fisicamente - e, inevitabilmente, è finita male per entrambi. Una donna di 51 anni e suo fratello di 44 sono stati denunciati lunedì pomeriggio dalla polizia a Milano dopo essere stati sorpresi all'interno di una abitazione Aler occupata abusivamente in via Segneri, al Giambellino.

I problemi per i due sono cominciati quando i vicini, preoccupati dalle urla e dal caos che arrivava dal loro appartamento, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Al loro arrivo sul posto, gli agenti delle volanti hanno accertato che fratello e sorella stavano discutendo perché lui aveva appena scoperto che quell'abitazione era in realtà occupata, nonostante da mesi la donna continuasse a intascare regolarmente i soldi per un presunto affitto, evidentemente inesistente.

Ma non solo. Perché i poliziotti - che hanno dovuto fare i conti con la reazione scomposta e violenta del 44enne - hanno anche verificato che la "proprietaria" si era allacciata abusivamente ai contatori della luce e del gas. Lei è quindi stata indagata per occupazione abusiva e furto di energia elettrica, mentre lui per resistenza a pubblico ufficiale. A fine giornata entrambi si sono ritrovati senza casa perché l'appartamento è stato liberato e restituito all'Aler.