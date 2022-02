Per 20 giorni dorme a casa di un anziano, poi gli chiede soldi per andarsene

Per più di due settimane è rimasto lì, riuscendo ad approfittare della fiducia di quell'anziano a cui aveva, in buona sostanza, occupato la casa. Poi, quando il proprietario dell'appartamento gli ha chiesto di andare via, ha cominciato a minacciarlo e a pretendere soldi.

Un uomo di 49 anni, un cittadino dello Sri Lanka, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di estorsione aggravata dopo aver cercato di farsi consegnare dei soldi da un 82enne. A dare l'allarme alla polizia, verso le 14, è stato lo stesso anziano, che vive in zona via Lorenteggio.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l'uomo ha spiegato che il 49enne da circa 20 giorni viveva a casa sua e che, alla richiesta di andare via, aveva preteso del denaro. Ma non solo. Perché, stando a quanto accertato dai poliziotti, proprio in quei 20 giorni in cui il 49enne aveva vissuto a casa dell'uomo, era già riuscito a farsi dare 3mila euro in contanti e un paio di anelli in oro. Alla fine il ricattatore ha lasciato casa dell'anziano. E in manette.