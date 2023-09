"Paghiamo l'affitto ma la struttura è in pessime condizioni": occupazione lampo alla Fabbrica del Vapore

Gli uffici della Fabbrica del Vapore, in zona Monumentale, sono stati simbolicamente occupati sabato mattina da collettivi che fanno parte del Tempio del Futuro Perduto di via Luigi Nono, una struttura adiacente alla Fabbrica, diventata legale a marzo 2023 dopo cinque anni di occupazione.

Un centinaio di ballerini ha protestato contro le condizioni in cui le associazioni che fanno capo al Tempio sono costrette a operare, tra cui malfunzionamenti elettrici, spazi inaccessibili ai disabili e assenza di riscaldamento. Con l'occupazione simbolica, le associazioni chiedono un incontro con l'amministrazione comunale, lamentando che per anni sia il sindaco Beppe Sala, sia gli assessori alla cultura (da ultimo, Tommaso Sacchi) non rispondono alle richieste d'interlocuzione. Il Tempio lamenta di avere chiesto per anni la legalizzazione e (ora che l'ha ottenuta) di non poter comunque dialogare con l'amministrazione comunale.

Secondo Tommaso Dapri, fondatore del Tempio del Futuro Perduto, la struttura è inadeguata: "Operiamo con 5 gradi d'inverno e quasi 40 d'estate, mentre ogni volta che piove dobbiamo raccogliere l'acqua con i secchi, a fronte di un contratto di affitto che onoriamo regolarmente". L'obiettivo è ripensare all'intera Fabbrica del Vapore per collocarla in uno scenario internazionale di centri culturali rivolti ai giovani.