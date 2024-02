Occupato un ex ristorante: denunciati in quattro senza permesso di soggiorno

Avevano occupato un ex ristorante chiuso da tempo, ma la polizia locale ha sgomberato lo spazio. All’interno materassi, cibo, stoviglie, bottiglie e indumenti. Tutto è partito da una segnalazione da parte del proprietario di un edificio in via Leonardo Da Vinci a Corsico. I ghisa si sono recati al civico 8 per controllare cosa stesse accadendo. Nell’ex ristorante sono stati trovati quattro uomini.

Si erano accampati in un locale chiuso da diverso tempo in quattro tra i 24 e i 25 anni d’età. I giovani sono stati accompagnati al comando della polizia locale per gli accertamenti del caso. Dai controlli è emerso che tutti fossero senza fissa dimora e sprovvisti di permesso di soggiorno. Uno di loro aveva precedenti per reati contro il patrimonio.

Dopo i controlli gli abusivi sono stati denunciati con l’accusa di invasione di terreni ed edifici, danneggiamento e violazioni al Testo unico sull’immigrazione. Per questa ragione sono stati segnalati alla Questura.