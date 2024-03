Occupato il liceo Parini: professore tira ombrellata a uno studente

La quarta settimana di mobilitazioni studentesche si apre con una nuova occupazione scolastica. Il liceo classico Parini di Milano è stato occupato questa mattina, 4 marzo, non senza scontri. Circa 400 studenti hanno aderito al presidio. Nelle prime ore della mattina un gruppo si è recato a scuola sistemando un picchetto per impedire l'ingresso degli insegnanti. I professori e gli studenti hanno iniziato a discutere animatamente e, da quanto appreso, sarebbe partita un'ombrellata da parte di un insegnante. Gli studenti di quinta da oggi avrebbero dovuto sostenere le prove Invalsi.

Si tratta della sesta occupazione da inizio 2024, tra queste quella del Severi-Correnti, del Virgilio, del Bottoni e del Beccaria. Le richieste degli studenti sono sempre le stesse, indirizzate alle istituzioni e al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Al centro, come nelle altre occupazioni, la richiesta di una maggiore attenzione alla salute mentale degli studenti che chiedono un sostegno psicologico concreto all'interno dell'ambiente scolastico. Poi, la questione dell'attualità e di quanto sta accadendo nel mondo: il conflitto a Gaza, le guerre e gli scontri tra manifestanti e polizia con l'uso della forza.

Il liceo classico Giuseppe Parini si trova in via Goito 4, in zona Brera. Il dirigente scolastico è il professor Massimo Nunzio Barrella, affiancato dai collaboratori Alfio Di Grazia e Giorgio Galeazzi. Si tratta di un istituto storico per la città di Milano: la scuola, infatti, è stata fondata nel 1774.