Proteste davanti al Politecnico: gli studenti occupano l'ateneo

Manifestazioni davanti al Politecnico di Milano che si sono trasformate in un principio di occupazione dell'ateneo. Studenti, docenti e ricercatori protestano contro il bando Maeci di collaborazione tra Italia e Israele in scadenza mercoledì. Al termine della protesta un gruppo di studenti è salito al rettorato "per ottenere un incontro per discutere degli accordi che l'università intrattiene con Israele e con l'industria bellica", spiega Samuele Oltolini, del collettivo Cambiare Rotta.

L'obiettivo era ottenere un incontro con la rettrice Donatella Sciuto, che però era assente. Il confronto si è tenuto con la prorettrice delegata, Isabella Nova. "Pretendiamo risposte concrete. Se le università sono veramente aperte al dialogo, non capiamo perché debbano chiudersi nelle loro stanze e non dare rappresentazione di questo dibattito che c'è all'interno del mondo universitario", ha sottolineato Samuele Oltolini.

La protesta

La manifestazione era stata annunciata dalle università di Milano "in sciopero". "Non saremo complici della morte di quasi 30mila palestinesi per mano della violenza militare di Israele - scrivono i giovani di Cambiare Rotta su Instagram -, delle violazioni del diritto umanitario e internazionale e del sistematico, totale e intenzionale scolasticidio, ovvero la distruzione del sistema educativo nella striscia di Gaza e l'uccisione di massa di studenti, ricercatori e docenti".

Diverse le persone che hanno preso parola durante il presidio. Laura Giovinazzi, assegnista della Statale, ha aperto la discussione leggendo la lettera aperta al Maeci che in poche settimane ha raggiunto oltre 4mila firme e inviata al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo sciopero è stato proclamato anche da Usb, rappresentato oggi da Pietro Cusimano: "No a qualunque forma di cooperazione con Israele e soprattutto fuori la guerra dalle università, luoghi in cui si deve trasmettere la cultura".

Diversi gli esponenti di Potere al Popolo, come Bianca Tedone e Giorgio Cremaschi. Quest'ultimo al megafono ha chiesto che "le università italiane rompano i rapporti con le università israeliane come rifiuto del genocidio perché non si può collaborare". Su Instagram i ragazzi di Cambiare Rotta hanno pubblicato un'immagine in cui si immortalano mentre "macchiano" di rosso l'accordo Maeci Italia.