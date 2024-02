Tenta di occupare un appartamento: bloccato dalla Locale

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo aver cercato di occupare un appartamento di via Cavour a Corsico (confiscato alla criminalità organizzata). È successo nei giorni scorsi, come riportato in una nota del comune di Corsico. Ad accorgersi di quello che stava succedendo e ad allertare la polizia locale sono Tati gli altri abitanti del palazzo. Quando i ghisa sono arrivati sul posto il 40enne aveva manomesso la serratura con martello e cacciaviti e si era introdotto nell’appartamento.

Dopo diversi tentativi per farsi aprire la porta gli agenti, guidati dall’ufficiale Luciano Mariani, sono riusciti a entrare nell’abitazione. È nata un’accesa discussione durante la quale il 40enne ha inveito contro gli agenti e, utilizzando una mazzetta da muratore, ha anche rotto un pezzo del davanzale della finestra. È nata una mediazione terminata dopo quasi tre ore al termine della quale l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Tutti gli attrezzi utilizzati dal 40enne sono stati sequestrati e per lui è scattata una denuncia per invasione di edifici.

“L’attività della polizia locale in sinergia con i servizi sociali ha consentito di bloccare l’occupazione abusiva di uno degli appartamenti di proprietà del Comune - ha commentato il sindaco Stefano Martino Ventura - che sarà presto riassegnato. Comprendiamo le crescenti necessità abitative ma è necessario chiarire da una parte che le occupazioni abusive sono illegali e ingiuste per chi ha effettivamente diritto a un alloggio, dall’altra che il Comune può assegnare abitazioni solo attraverso le procedure amministrative previste dalle leggi e che passano dall’iscrizione ai bandi pubblici in base ai requisiti sociali ed economici dei nuclei familiari”.