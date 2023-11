Gli studenti dell'Accademia di Brera occupano la direzione per protesta

Un gruppo di studenti ha occupato la direzione e gli altri uffici dell'Accademia di Brera per protesta. È successo venerdì 24 novembre. La motivazione principale è il cambio improvviso del piano di studi per la scuola di Nuove tecnologie dell'arte, che mette in pregiudicato l'ottenimento del diploma accademico di primo livello per una trentina di studenti.

Il caso è scoppiato con una email del 25 ottobre, con cui i laureandi del corso in Nta sono stati informati che non avrebbero potuto discutere le tesi di laurea perché, nel piano di studi, non era presente la materia Audiovisivi lineari. Successivamente la segreteria di 'Brera 2' (il distaccamento di viale Marche) ha annunciato le modifiche dei piani di studio, per gli studenti del secondo e del terzo anno, per allinearli al piano di studi del 2010. Un allineamento (denunciano gli studenti) che arriva con 13 anni di ritardo e all'improvviso per gli studenti coinvolti.

Gli studenti hanno quindi inviato due lettere e raccolto circa 800 firme a sostegno. Infine, venerdì, hanno occupato la direzione, lamentando anche altri problemi generali per l'Accademia, tra cui l'assenza di uno studentato, la scarsità di finanziamenti statali e il problema della sede di 'Brera 2', con l'incerto trasferimento nel nuovo polo di Scalo Farini.