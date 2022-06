Gli studenti occupano l'ex cinema Arti: dibattiti, musica e mostre

La rete dei collettivi milanesi scolastici ha occupato sabato mattina l'ex cinema Arti di via Mascagni. Per tre giorni sarà sede del Festival studentesco fuoriclasse, dedicato a Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, i due studenti morti durante l'alternanza scuola-lavoro.

Ai due è anche dedicato un murale sulle pareti dell'ex cinema. Fitto il programma. Sabato pomeriggio, alle tre, si è iniziato con un incontro con gli avvocati penalisti Eugenio Losco e Mauro Straini sulla storia della repressione studentesca e l’evoluzione del controllo sociale negli ultimi decenni. In serata, dopo la 'cena sociale', la festa aperta dalla South West Familia, gruppo musicale del sud-ovest milanese, con musica trash e techno fino alle tre di notte.

Domenica 12 giugno è previsto un mercatino di seconda mano a partire dalle 11 di mattina, poi, alle tre, la collettiva Ambrosia dibatterà di sessualità e pratiche sessuali basate sul consenso. Alle sei di pomeriggio apertivo con dj set house di Stay and Dance e la mostra 'Scop(r)iamo!', incentrata sul corpo, la cura e l'affettività. "Chiunque abbia materiale fotografico e artistico in generale a farsi avanti e portarlo per arricchire la mostra", si legge su Instagram.

Il mercatino e la mostra proseguiranno per tutta la giornata di lunedì 13 giugno, mentre alle cinque di pomeriggio verrà proiettato il film 'Una donna promettente' su donne, vendetta e femminicidi. Seguirà un dibattito sul messaggio del film.