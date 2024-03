È stato occupato il liceo Einstein di Milano

Qualche ragazzo è entrato in classe, molti altri sono stati bloccati all’ingresso. Non si ferma la protesta degli studenti e nella mattinata di lunedì 18 marzo è stato occupato anche il liceo scientifico Albert Einstein di Milano, al civico 3 dell’omonima via dedicata al premio Nobel per la fisica.

Tutto è successo poco prima delle 8, come appreso da MilanoToday dallo stesso istituto. Il personale amministrativo e qualche docente è riuscito a entrare all’interno della scuola. Per il momento non è ancora chiaro come evolverà la situazione. I ragazzi stanno trattando con la direzione scolastica nel cortile dell'istituto. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine.

Non è la prima occupazione per la scuola superiore, l’ultimo episodio risale al 2022 quando - durante l’ultima ondata di Covid - gli studenti presero possesso di una ventina di scuole di Milano.

Quella dell’Einstein è l’ultima occupazione in ordine cronologico del 2024. Il primo istituto a “cadere” è stato il Severi Correnti, in mano agli studenti da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio (oltre 70mila euro la conta dei danni). Successivamente, il 19 febbraio, è toccato al liceo Virgilio, mentre tre giorni dopo, il 22 febbraio, gli studenti hanno preso possesso del Beccaria. Febbraio si è chiuso con l’occupazione del Bottoni, iniziata l’ultimo giorno del mese. A marzo, invece, è stato occupato il Parini.