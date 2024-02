Occupazione nel liceo più grande di Milano

Problemi alle infrastrutture segnalati e mai risolti. Ambiente opprimente. Promozione della Milano esclusiva. E, poi, la guerra a Gaza. Sono alcune delle ragioni che hanno spinto un gruppo di studenti a occupare, oggi, il Liceo Virgilio: il più grande del capoluogo lombardo. "Da questo momento la scuola sarà la nostra casa e ce ne prenderemo cura in quanto tale", si legge nella nota degli studenti. Gli studenti hanno alluso a quanto accaduto nei giorni scorsi al Severi Correnti, promettendo di sensibilizzare “tutti i nostri compagni e compagne a prendersi cura degli spazi in cui viviamo”.

Su Instagram il 'Collettivo autonomo Virgilio' ha pubblicato un elenco di regole da rispettare per chi partecipa all'occupazione della scuola. Seguire le assemblee e non disperdersi nella scuola, non sono ammesse persone esterne, rispettare gli orari di entrata e uscita segnalati. Ma, soprattutto, non fare danni perché "chi rompe paga".

L'occupazione è stata mossa da diversi fattori. Primo fra tutti le strutture scolastiche decadenti i cui problemi sono stati più volte segnalati e ai quali non è mai stata data una soluzione, compresa la questione dei riscaldamenti. La critica è anche verso il sistema scuola, definito dagli occupatori come opprimente e che non ha a cuore la salute mentale dei ragazzi. Un sistema che, per i giovani, promuove i ricchi: la "gentrificazione massiccia" sposta "i meno abbienti sempre pià esternamente nelle periferie". Non manca la nota sulla guerra a Gaza per cui anche gli studenti chiedono lo stop.