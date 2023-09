Continuano le proteste dei prof esclusi: scatta l'occupazione del ponteggio

Alcuni professori precari esclusi dalla nomine nelle scuole di Milano e hinterland hanno occupato il tetto dell'ufficio scolastico regionale di via Polesine a Milano nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre. Il blitz è scattato intorno alle 17.30, dopo un incontro fiume con i rappresentanti degli uffici scolastici, tavola rotonda terminata con un nulla di fatto.

"Nonostante l'impegno della prefettura di Milano e la disponibilità del dottor Zani, vicedirettore dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia, nessuna risoluzione concreta è giunta per ripristinare il diritto alla cattedra di miglia di precari licenziati", hanno fatto sapere i docenti in una nota.

Perché protestano i professori

I professori lamentano di essere stati esclusi dalla procedura informatizzata per le nomine. Nomine che prima della pandemia si facevano di persona nella sede dell’Ufficio scolastico territoriale (ex Provveditorato) e che oggi sono state informatizzate. Dietro all’assegnazione degli insegnanti, c’è una macchina che usa un sistema binario per elaborare informazioni. Un meccanismo molto più rapido ed efficiente, ma privo della flessibilità necessaria per aggiustare le cose se non funzionano.

L’algoritmo, infatti, assegna automaticamente i posti a chi è nella lista dei supplenti: è un incrocio tra scuole e disponibilità, che si risolve in pochi secondi online. Risultato: a volte vengono chiamate persone in graduatoria con punteggi bassi al posto di professori in graduatoria e con punteggi più alti.