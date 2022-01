È stato occupato l'istituto Severi Correnti di Milano

Gli studenti dell'istituto Severi Correnti di Milano hanno occupato la scuola di via Alcuino (zona Citylife) nella mattinata di mercoledì 19 gennaio.

Tutto è iniziato poco prima dell'inizio delle lezioni quando i ragazzi hanno chiuso il cancello con i lucchetti e lasciato fuori prof e vicepreside. L'occupazione è stata decisa dopo un'assemblea svolta all'interno del cortile.

Diverse le motivazioni che hanno portato all'occupazione. Si va dal divieto di fare l'intervallo in cortile al "totale annullamento della socialità". "Rivogliamo la nostra scuola e l'atleta degli studenti", hanno scritto i giovani. Non solo, i ragazzi hanno parlato anche di una "scuola dell'ansia e della valutazione", lamentano un'assistenza psicologia insufficiente oltre a una migliore manutenzione strutturale dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Sempione e un fabbro che hanno rotto i lucchetti. La situazione viene monitorata dalle forze dell'ordine.

L'inverno delle scuole occupate

Non è la prima occupazione dell'anno. Il primo giorno dopo le vacanze di Natale gli studenti del liceo Manzoni avevano occupato l'istituto di via Orazio (pieno centro di Milano). In quel caso i liceali protestavano contro la didattica a distanza (misura mai attivata da settembre dall'esecutivo guidato da Mario Draghi) e contro la dirigenza della scuola.