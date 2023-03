Antagonisti, occupato un edificio abbandonato in zona Palmanova

Temporaneamente occupato dagli antagonisti uno spazio in zona Palmanova a Milano, esattamente in via Oropa 4, e ribattezzato 'Area 161'. L'obiettivo, secondo quanto si evince, sarebbe quello di farne una 'base' per le giornate di lotta antifascista del 17, 18 e 19 marzo, in concomitanza con il ventennale della 'Notte nera di Milano', quella del 16 marzo 2003.

Quella notte, in via Brioschi, si verificò un'aggressione violenta nei confronti di alcuni militanti del centro sociale di via Gola, tra cui Davide Cesare, detto Dax, che morì in seguito alle coltellate ricevute. Le vittime furono ricoverate al San Paolo. Alcuni militanti si ritrovarono all'esterno del nosocomio, ma la polizia e i carabinieri impedirono loro l'accesso al pronto soccorso. Ne nacquero scontri e pestaggi, sia in strada sia nei corridoi dell'ospedale.

Per venerdì 17 marzo 2023 è prevista una 'assemblea antifascista internazionale', con partecipazione di militanti da tutta Europa. Sabato 18 marzo, alle 14.30, è la volta del corteo nazionale antifascista e anticapitalista, con partenza da piazzale Loreto. Il 19 marzo, a partire dalle 10, sarà 'giornata di sport popolare' al Parco Lambro.

La manifestazione di giovedì

Giovedì sera gli antagonisti hanno ricordato Dax con un corteo tra via Brioschi e via Gola, con circa 800 persone. Durante il corteo non si sono verificati attimi di tensione. Al termine della manifestazione sono stati sparati fuochi d'artificio.