Il liceo Carducci di Milano è stato occupato nella mattinata di lunedì 7 febbraio. Tutto è avvenuto un attimo prima delle 8 quando un centinaio di studenti è entrato nell'istituto scolastico occupando aule e il cortile di via Beroldo. All'inizio delle lezioni, intorno alle 8:25, gli studenti sono passati per le aule chiedendo ai ragazzi di unirsi alla protesta.

L'occupazione, come riportato in una nota pubblicata su Instagram, durerà una settimana "Saranno giorni di forte protesta politica in cui sperimenteremo una scuola diversa: lezioni con studenti universitari, dibattiti, laboratori, sportelli psicologici e assemblee studentesche", hanno scritto gli occupanti del Carducci.

L'occupazione, a detta degli studenti, sarebbe stata innescata dall'assenza di socialità: "È ormai da troppo tempo che tra i banchi di scuola si percepisce un forte malcontento: compagni di classe che smettono di presentarsi a scuola, individualismo spiccato e competizione incessante, totale assenza di spazi volti alle attività extrascolastiche, mancanza di supporto psicologico. Il benessere degli studenti risente fortemente di questa situazione, e siamo sicuri che il nostro disagio spesso viene percepito anche tra le mura domestiche. Noi giovani siamo stanchi di subire questo sistema passivamente, e con questo grande gesto speriamo di trasmettere il sentimento collettivo di rabbia e amarezza espresso da una generazione che, negli ultimi decenni, è stata accantonata e dimenticata da un governo inefficiente e svogliato".

L'inverno delle occupazioni

Non è la prima occupazione dell'anno. Il primo giorno dopo le vacanze di Natale gli studenti del liceo Manzoni era stato occupato l'istituto di via Orazio (pieno centro di Milano). In quel caso i liceali protestavano contro la didattica a distanza (misura mai attivata da settembre dall'esecutivo guidato da Mario Draghi) e contro la dirigenza della scuola.

Il 19 gennaio, invece, era stato occupato l'istituto Severi Correnti di Milano di via Alcuino (zona Citylife). Anche in quel caso tra le motivazioni che avevano portato a prendere possesso della scuola era stata la mancanza di socialità all'interno dell'istituto.