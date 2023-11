Le due piazze di Milano: la Lega per Israele, la sinistra per la Palestina

Bandiere diverse, obiettivi opposti. Ma stesso orario. A Milano oggi, sabato 4 novembre, in scena due manifestazioni - praticamente in contemporanea - che portano in strada i leghisti da un alto e gli antifascisti e gli antagonisti dall'altro.

Alle 15 in largo Cairoli il presidio organizzato dal Carroccio "in difesa dell’Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e delle libertà". Una "piazza senza bandiere, pacifica e aperta a tutti. Un'occasione per ribadire l’importanza della lotta al terrorismo, all’antisemitismo, in difesa dei diritti delle donne e contro il fanatismo jihadista", aveva spiegato il partito in una nota. "Le conquiste e i diritti fondamentali dell’Occidente costate milioni di vittime non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni internazionali l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi", avevano chiarito gli organizzatori. Chiara, quindi, la vicinanza e la solidarietà ad Israele, tanto che l'appuntamento è stato aperto con le foto delle vittime e degli ostaggi israeliani catturati da Hamas e con il messaggio dell'ambasciatore di Israele in Italia che ha ringraziato "il vice premier Matteo Salvini e il governo italiano per la solidarietà".

La Lega in piazza: "I fascisti sono loro"

Dal palco ha preso la parola il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi, che ha ricordato come "diritti e libertà siano alla base della nostra democrazia", come anche "il diritto alla sicurezza". “Certo detto qui nella gotham city di Sala fa strano, non si può essere solo sindaco del centro e Area c, ci sono periferie, quelle vanno controllate", ha ribadito fra gli applausi di qualche centinaio di presenti.

"Questa piazza riafferma dei principi, un futuro basato sulla libertà di poter essere se stessi", le parole di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. "Ci sono aree europee che ormai sono esterne a quelle che noi pensiamo democrazia, questo non possiamo accettarlo", ha proseguito, invitando poi tutti a battersi "per la libertà e per la democrazia".

Quindi il momento di Salvini:" So che qui a qualche centinaia di metri c’è un’altra manifestazione di antifascisti, che attaccano Israele. Gli ultimi fascisti sono quelli li, sono quelli che attaccano Israele. Sono gli ultimi nostalgici dell’odio. Israele ha diritto a esistere senza se e senza ma, obiettivo finale è due popoli e due stati che vivano senza bunker e allarmi antiaerei. Da milanese grazie a chi è venuto da lontano perché Milano ha bisogno di queste piazze", ha detto il leader della Lega.

"Questa piazza è aperta a ogni religione. Il problema è il fanatismo, faccio riferimento alla sinistra confusa che rivendica parità di diritti. Come fai a fare contemporaneamente una battaglia giusta per rivendicare diritti Lgbt e per poi difendere l'estremismo islamico per cui omosessualità è reato? A Gaza l’omosessualità prevede 10 anni di carcere. Noi chiediamo il rispetto dei diritti umani e civili", ha proseguito. "La sicurezza dovrebbe essere un diritto. Stanotte sono accoltellati due giovani nella movida, è sempre colpa degli altri. Ma dove sono mamme e papà che hanno figli che spintonano i professori in classe e poi magari vanno a manifestare in giro per Milano in cerca dei fascisti quando i primo fascisti sono loro?", ha rimarcato ancora Salvini.

La sinistra in corteo (e il cartello per Hamas)

Alla stessa ora da Porta Venezia è partito il corteo "Stop war, stop racism" organizzato da "Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale" con circa 4mila persone. All'appello degli organizzatori hanno risposto decine di sigle dell'antagonismo e della sinistra e la manifestazione - nata idealmente in contrapposizione alla festa delle forze armate - è così diventata (anche) una manifestazione pro Palestina, motivo per cui sono presenti numerosi esponenti della comunità araba chiamati a raccolta dai giovani palestinesi italiani.

I manifestanti - con in testa uno striscione che chiede il "cessate il fuoco immediato" e nel mezzo una grande bandiera palestinese con la scritta "Restiamo umani" - hanno sfilato in corso Venezia, via San Damiano, via Visconto di Modrone, via Verziere, via Larga per arrivare poi in piazza Missori. Dal corteo tanti i cori per la "Palestina libera" e contro Israele, "stato terrorista". In corso Venezia, all'ingresso dei giardini Montanelli, alcuni esponenti dei centri sociali hanno steso degli strati di cellophane sul cancello per poi lasciare la scritta "stop colonialism, free Palestina". In Visconti di Modrone invece è stata lasciata sull'asfalto la frase "stop war" con della vernice bianca. Nella coda del serpentone anche un cartello per Hamas, "per la liberazione" della Palestina. In via Albricci, davanti la sede di Confindustria, gli attivisti hanno bruciato alcuni abiti e rovesciato macerie a terra: un modo per replicare la situazione a Gazza e per protestare "contro quelle aziende che finanziano la guerra e il commercio di armi". Poco prima delle 18 il corteo è terminato in Missori, dove è stato proiettato un video che ritraeva insieme la presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni, il presidente degli Usa Joe Biden e il premier di Israele Benjamin Netanyahu accompagnato dal commento: "Palestina libera dal colonialismo israeliano e dalla complicità occidentale".

L'attenzione delle forze dell'ordine chiaramente è stata massima per tutta la giornata. Le due piazze erano sufficientemente distanti, ma la parola d'ordine era, evidentemente, evitare incroci potenzialmente pericolosi. Cosa riuscita perché le manifestazioni si sono svolte senza alcun momento di tensione.