Inizia il processo per l'omicidio Tramontano, Impagnatiello in aula

Barba, sguardo basso e atteggiamento dimesso. È entrato così nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Milano Alessandro Impagnatiello, a processo per aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Tramontana. L'ex barman è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza.

L'ex barman dell’Armani Cafè di via Manzoni, in carcere dal 2 giugno, è assistito dalle avvocatesse Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. La corte presieduta dalla giudice Antonella Bertoja è gremita di giornalisti e telecamere. In aula anche la sorella di Giulia, Chiara Tramontano, in attesa dell'arrivo dei genitori. La famiglia è assistita dall'avvocato Giovanni Cacciapuoti e dai suoi collaboratori. Il Comune di Senago, rappresentato dall'avvocato ed ex pm Antonio Ingroia, chiederà di essere ammesso come parte civile nel processo per omicidio pluriaggravato. Impagnatiello rischia la pena dell'ergastolo.

Quella di giovedì sarà sostanzialmente un'udienza "tecnica" per organizzare le audizioni dei testimoni e per le eventuali istanze presentate dalla difesa, in particolare quella che riguarda una perizia psichiatrica.

Giulia Tramontano è stata uccisa a coltellate mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, ora la sua famiglia chiede in maniera irremovibile l’ergastolo senza sconti. La presenza di un vizio di mente è l’unica strada per portare allo sconto di pena in primo grado. Il pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella hanno indicato come testimoni i carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo, oltre che i consulenti tecnici che hanno effettuati i rilievi scientifici e tutti i familiari di Giulia. Verrà chiamata anche la collega di lavoro con cui Impagnatiello aveva una relazione, la donna che aveva incontrato la vittima poco prima che fosse uccisa.