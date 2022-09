Ultras croati in arrivo in città: il Milan sposta i propri tifosi

L'onda blu su Milano. Sotto la Madonnina sono in arrivo circa 4mila ultras della Dinamo Zagabria, la squadra croata che alle 18.45 affronterà il Milan per la seconda giornata di Champions League. I "Bad Blue Boys", il gruppo principale della tifoseria, mancano dal capoluogo lombardo dal 2019, quando sbarcarono a San Siro per affrontare l'Atalanta, che all'epoca giocava le proprie partite europee al Meazza.

Quel giorno i tifosi croati si trovarono all'Arco e partirono in corteo verso lo stadio paralizzando la città. Proprio fuori dall'impianto sportivo ci furono scontri con i bergamaschi, con un bilancio finale di otto feriti. Sei tifosi ospiti erano stati denunciati perché trovati in possesso di fumogeni e la stessa sorte era toccata ad altri tre, fermati in mattinata. Quattro ultras della Dinamo erano rimasti feriti mentre cercavano di scavalcare le delimitazioni del parcheggio ed erano stati medicati in infermeria. In 150, invece, erano stati bloccati davanti allo stadio perché senza biglietto. Il timore è che anche mercoledì il copione sia lo stesso.

Proprio per motivi di ordine pubblico il Milan ha deciso di "liberare" i settori sotto quello ospite, il terzo verde, per evitare potenziali problemi. "A seguito della riunione esecutiva del Gos, il gruppo operativo sicurezza, è stata disposta per motivi di sicurezza del secondo anello verde e di alcune zone del primo anello verde", si legge in una nota della società di via Aldo Rossi.