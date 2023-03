Le Olimpiadi Milano Cortina spiegate ai bambini delle scuole

Milano Cortina 2026 spiegata a bambini e bambine. Palazzo Marino celebra i tre anni che mancano all'inaugurazione delle Paralimpiadi - che si terrà il 6 marzo 2026 - dando il via ufficialmente a "Generazione Sport", un percorso di incontri rivolto a scuole e associazioni sportive, per raccontare a ragazze e ragazzi la storia e i valori dei Giochi che saranno ospitati a Milano. A partire dal 6 marzo, ogni 6 del mese, fino a febbraio 2026, la Sala dell'Orologio in cui sono esposte le bandiere olimpica e paralimpica aprirà i battenti ai giovani milanesi e a chiunque vorrà prendere parte all'iniziativa.

La visita guidata che si è tenuta lunedì mattina ha visto la partecipazione di oltre 150 bambini e bambine, accompagnati dai loro insegnanti, che frequentano alcune scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano: l'Istituto comprensivo Confalonieri, la Fondazione Istituto Buon Pastore e l'Istituto Suore Francescane Certosa di Garegnano. "'Generazione Sport' sarà il nostro speciale countdown, il modo che abbiamo scelto per scandire l'avvicinarsi dei Giochi Invernali del 2026: per questo motivo, tranne qualche eccezione, ogni appuntamento si terrà ogni 6 del mese - ha spiegato l'assessora allo Sport Martina Riva -. L'obiettivo è far conoscere le Olimpiadi e le Paralimpiadi ai più piccoli, coinvolgendoli in una visita informale, della durata di mezz'ora, dal tono giocoso e spensierato".

Sono infatti le domande curiose ed emozionate dei piccoli visitatori di Palazzo Marino a definire la traccia di un racconto che prende le mosse dal significato delle bandiere alle pareti di Sala dell'Orologio - dei "Cerchi olimpici" e degli "Agitos" - per arrivare a far scoprire quali sono gli sport olimpici e paralimpici e come la città si sta preparando ad accogliere le gare che si disputeranno a Milano. "La passione per lo sport tra i più piccoli va alimentata anche attraverso occasioni di questo genere, che rendono più familiari, comprensibili e vicini i Giochi Invernali - ha aggiunto Riva -. Sono convinta che questa iniziativa e le altre occasioni di incontro e di approfondimento che organizzeremo come Assessorato nell'ambito di Generazione Sport saranno di grande sostegno sia nella promozione dell'appuntamento olimpico e paralimpico, sia nella diffusione di una più consapevole cultura dello sport in città tra i più piccoli". Per partecipare all'iniziativa, le scuole e le associazioni sportive interessate possono scrivere a: inviti.cerimoniale@comune. milano.it.