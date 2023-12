Le drogava e le violentava: Omar Confalonieri condannato per altri due abusi

Omar Confalonieri è stato condannato a 6 anni di carcere al temine del processo in abbreviato. L’ex agente immobiliare, già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per un’altra violenza sessuale, è accusato per cinque casi di abusi, ma il gup di Milano Massimo Baraldo ha riconosciuto la responsabilità solo per due. A essere condannata a 4 anni anche la moglie di Confalonieri, accusata di concorso in uno dei due casi.

Confalonieri era stato arrestato a fine 2021. Una coppia di clienti era andata a visitare un box in vendita dall’ex agente immobiliare. Dopo il giro i tre erano andati a bere un drink, poi il buio. La coppia era stata drogata e la donna violentata. Dopo aver denunciato, era stato diffuso un comunicato che invitava altre vittime alla denuncia.