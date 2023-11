Gioielliere ucciso a Milano: il figlio ottiene 50mila euro dopo 10 anni

Riceverà 50mila euro dallo Stato il figlio del gioielliere milanese Giovanni Veronesi, ucciso durante una rapina in via dell'Orso (Brera) dieci anni fa, il 21 marzo 2013. Questo perché, secondo quanto si apprende, il responsabile del gesto, Ivan Gallo, che sta scontando 30 anni di reclusione, non ha risarcito la famiglia. Il figlio di Veronesi si è dunque rivolto al giudice civile di Roma, ottenendo che la presidenza del consiglio italiana liquidi 50mila euro di indennizzo. Gli avvocati dell'uomo hanno definito "irrisoria" la cifra e ricorreranno in appello.

39 anni all'epoca dei fatti, Gallo era un ex impiegato senza precedenti. Lavorava nella ditta che si occupava, tra l'altro, dell'impianto di videosorveglianza del negozio di Veronesi, ma era stato licenziato e versava in condizioni economiche precarie. Secondo le indagini, rapinò la gioielleria (in attività da oltre trent'anni, uno dei negozi più noti del quartiere di Brera) e colpì a morte Veronesi, per poi scappare in Spagna con parte della refurtiva. Gallo fu catturato a Marbella qualche giorno dopo il delitto.