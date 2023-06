Il Comune di Senago potrebbe costituirsi parte civile contro Impagnatiello

Il Comune di Senago potrebbe costituirsi parte civile al processo che si terrà nei confronti di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. La sindaca Magda Beretta non ha ancora preso definitivamente la decisione, ma ci penserà: "Lo valuteremo nei prossimi giorni", ha affermato. Intanto a Senago si è tenuto il lutto cittadino il 1° e 2 giugno, con l'annullamento delle celebrazioni previste per la Festa della Repubblica. Annullamento decretato anche a Sant'Antimo, la città dell'hinterland di Napoli d'origine di Giulia e della sua famiglia.

E proprio a Sant'Antimo si celebreranno i funerali della giovane. La data non è stata ancora fissata: si attende l'autopsia. Il giorno delle esequie verrà proclamato ancora lutto cittadino sia a Sant'Antimo sia a Senago, la cui sindaca Beretta potrebbe recarsi in Campania per partecipare personalmente alla cerimonia funebre insieme a una delegazione. In ogni caso, quasi certamente, nel Comune del Milanese verrà organizzata un'iniziativa in ricordo di Giulia, ad esempio una fiaccolata.