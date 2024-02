Uccise moglie e figlia: confermato l'ergastolo in Appello

È stato confermato in Appello l'ergastolo inflitto ad Alessandro Maja, interior designer di 60 anni che, a maggio 2022, nella notte tra il 3 e il 4, uccise la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta, di 56 anni, a colpi di martello mentre stavano dormendo nella casa familiare di Samarate, in provincia di Varese, e tentò di uccidere il figlio di 23 anni Nicolò, rimasto gravemente invalido, che si trova ricoverato in ospedale in vista di un nuovo intervento chirurgico.

I giudici d'Appello si sono basati sulla perizia psichiatrica già depositata in primo grado, secondo cui Maja era lucido quando i soccorritori (da lui chiamati) sono arrivati nell'appartamento, e in passato non aveva mai fatto uso o abuso di droghe, farmaci di tipo particolare e così via. L'avvocato dell'uomo si è riservato di fare ricorso in Cassazione e ha affermato che il suo assistito soffre di depressione con delirio distruttivo, ma la richiesta di una nuova perizia è stata negata dalla Corte d'assise d'Appello.