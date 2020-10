Condannato in Moldavia per omicidio, segnalato a Milano: la polizia lo arresta

Condannato per omicidio nel suo Paese, era fuggito prima che la pena diventasse definitiva, finendo con l'essere ricercato da tutte le polizie d'Eurpa. E' stato trovato a Milano e arrestato dalla squadra mobile meneghina, diretta da Marco Calì.

L'uomo, Iurii Faina, è un moldavo di 56 anni. Nel corso di una lite violenta aveva ucciso il "rivale" sferrandogli terribili calci e pugni. Sul finire del 2017, il tribunale della capitale moldava Chisinau lo ha condannato a dodici anni di reclusione, ma lu è scappato dal Paese diventando uccel di bosco.

l servizio di cooperazione internazionale delle forze di polizia, nei giorni scorsi, ha informato la questura di via Fatebenefratelli del probabile arrivo dell'uomo a Mliano, con un eventuale passaporto falso. Gli agenti della squadra mobile si sono attivati e hanno localizzato il 56enne in un appartamento in zona Sempione.

L'uomo non si aspettava che la polizia fosse sulle sue tracce e, al momento dell'arresto, non ha opposto resistenza. Ora è a San Vittore in attesa che la Corte d'appello decida sulla sua estradizione.