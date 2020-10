Uccise moglie e figli a Motta Visconti: Lissi si laurea in filosofia mentre sconta l'ergastolo

Si è laureato in filosofia studiando nella cella del carcere di Pavia, dove sconta una condanna all'ergastolo per pluriomicidio. Carlo Lissi, ex impiegato di Motta Visconti (Milano), il 14 giugno 2014 uccise la moglie 38enne Maria Cristina Omes sorprendendola sul divano del soggiorno e sferrandole fendenti con un coltello da cucina; poi s'accanì sui figli: Giulia, di 5 anni, e Gabriele, di 20 mesi.

Dopo i delitti uscì di casa per andare a vedere una partita di calcio, valida per i mondiali di quell'anno, in un lcale insieme ad amici. Ed infine finse di scoprire i cadaveri al rientro a casa. Poi confessò i delitti spiegando di essersi invaghito di una collega di lavoro e che la vita coniugale e familiare lo faceva sentire ingabbiato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ritenne congrua la condanna all'ergastolo in primo grado e, di conseguenza, rinunciò all'appello. I rapporti della direzione del penitenziario pavese parlano di un detenuto modello. Ora anche dottore in filosofia.