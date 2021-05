Milano: accoltellato e ucciso durante la partita di calcetto

Un 38enne di origini peruviane è stato accoltellato a morte mentre stava assistendo a una partita di calcetto con decine di altre persone. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore in via del Ricordo, fra via Padova e il quartiere Adriano (zona Crescenzago), in un'area verde. La vicenda è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia è intevenuta nella zona dove era stato segnalato un assembramento non autorizzato e illegale.

Qui era presente una sessantina di persone, tra chi era impegnato a giocare la partita e chi vi assisteva. Non solo una partita: c'erano anche musica e alcolici, una vera e propria festa. All'arrivo della volante il fatto si era già compiuto: i poliziotti hanno letteralmente caricato sull'auto il ferito, chiamando nel frattempo il 118 che lo ha poi portato all'ospedale Niguarda dove, arrivato in condizioni disperate, è morto poco dopo. Non è chiaro perchè sia scoppiato il litigio. L'aggressore (o gli aggressori) si sono subito dileguati.

Sempre secondo quanto ricostruito finora, grazie anche all'intervento della Mobile per le indagini del caso, l'uomo sarebbe stato ferito all'altezza del torace. Sia la vittima che l'omicida stavano solo assistendo alla partita e non giocando. Sono per ora ignote le cause della lite che hanno portato all'uccisione dell'uomo; la polizia sta sentendo diversi testimoni.