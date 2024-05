Aiutò a fuggire uno dei killer di Paolo Salvaggio: andrà a processo, rischia l'ergastolo

Andrà a processo con rito immediato il presunto palo dell'omicidio di Paolo Salvaggio, a Buccinasco. Si tratta di Benedetto Marino, 45 anni, arrestato a Catania a ottobre 2023, a due anni dal delitto. Gli viene contestato l'omicidio premeditato in concorso e rischia l'ergastolo, in caso di condanna. Il processo in Corte d'Assise avrà inizio il 29 maggio.

Secondo l'accusa, Marino avrebbe partecipato alla fase logistica dell'omicidio, avvenuto l'11 ottobre 2021, attendendo uno dei killer in via San Giusto (San Siro) per garantirgli una via di fuga sicura. Il 5 aprile del 2022, gli investigatori avevano trovato lo scooter utilizzato dai sicari in un'area boschiva tra via San Giusto e via Forze Armate. Rivedendo i filmati di sorveglianza, erano riusciti a isolare alcuni frame in cui si vedeva un uomo allontanarsi con un casco da moto e salire a bordo di un'auto arrivata pochi minuti prima, una Peugeot che sarebbe stata guidata proprio da Marino.

Il gip di Milano Cristian Mariani, disponendo il processo per Marino con rito immediato, ha incluso negli atti anche il riconoscimento effettuato dalla compagna dell'uomo, a cui gli investigatori hanno sottoposto la visione di un frame in cui si vede un uomo scendere dall'auto poco prima del momento in cui avrebbe fatto salire uno dei killer.

Chi era Paolo Salvaggio

Paolo Salvaggio, 60 anni, era malato terminale, ma evidentemente c'era qualcuno a cui la morte naturale imminente, per l'uomo, non bastava. È stato ucciso pochissimi minuti dopo le 10, mentre pedalava in bicicletta vicino a casa. Si trovava agli arresti domiciliari con il permesso di uscire proprio dalle 10 alle 12. In passato la vittima era stata coinvolta nei traffici di droga del clan Barbaro-Papalia, con relazioni anche col clan dei catanesi di Angelo Epaminonda. Gli investigatori non hanno individuato un concreto movente del delitto, connesso probabilmente con screzi con alcuni soggetti della malavita milanese.