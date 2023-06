Rinviato il processo per la morte della stilista trovata impiccata a Milano

È stata rinviata all'11 ottobre 2023 per un problema di notifica, l'udienza milanese del processo d'appello per Marco Venturi condannato in primo grado a 6 anni di carcere per la "morte come conseguenza di altro reato" dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la 37enne trovata senza vita in piazza Napoli a Milano la mattina del 31 maggio 2016.

Il reato per il quale è stato condannato, con rito abbreviato, si prescrive a novembre, sebbene la procura generale sostenga nel ricorso l'accusa di omicidio (reato che non si prescrive, ndr): "la rapidità con cui si sono svolte le manovre che hanno portato all'impiccamento e al decesso (un minuto circa)" risultano "maggiormente compatibili con una dinamica omicidiaria che non con quella suicidaria", le parole contenute nel ricorso del pm Francesca Crupi.

Non convince la pubblica accusa che Venturi, non presente oggi in aula, "abbia cambiato più volte versione", così come il "contraddirsi" sul luogo dove l'ha lasciata la sera della morte è "un macigno" sulla testa dell'indagato. In questo senso, si legge in un passaggio del ricorso, sussistono "tutti gli elementi per poter inquadrare la morte di Benusiglio nell'ambito del cosiddetto 'femminicidio'". Di diverso avviso la difesa di Ventura che da sempre chiede l'assoluzione e bolla come "inaccettabile" la ricostruzione dell'accusa.