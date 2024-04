Omicidio-suicidio in una villa: marito e moglie trovati morti

Una coppia di 70enni è stata trovata morta in casa. È successo venerdì sera a Gallarate (Varese) in via Sacconaghi. A trovarli è stato il figlio. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio: il marito avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. I carabinieri stanno lavorando con il massimo riserbo, ma sarebbe già escluso un eventuale intervento di terzi.

Probabilmente il gesto risale ad alcuni giorni fa, perché stando alle testimonianze di alcuni vicini, la coppia non usciva dalla villa (ora sotto sequestro) da qualche giorno. E i panni erano rimasti sempre stesi. La procura di Busto Arsizio, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia sui corpi.