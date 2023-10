Carlotta Benusiglio: la procura chiede 30 anni per l'ex compagno

La procura di Milano ha chiesto 30 anni di reclusione nei confronti di Marco Venturi, accusato di omicidio volontario dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio. La stilista 37enne era stata trovata impiccata con una sciarpa a un albero dei giardini di piazza Napoli a maggio 2016. L'ex compagno, in primo grado, era stato condannato a 6 anni per “morte come conseguenza di altro reato”.

Secondo il gup, il suicidio di Benusiglio fu provocato da due anni di minacce e vessazioni fisiche e psicologiche a cui Venturi aveva sottoposto la giovane donna. Di contro, la procura sostiene che quella notte di maggio Carlotta sarebbe stata uccisa da Marco Venturi che avrebbe inscenato il suicidio.

La procura generale continua a sostenere che si è trattato di femminicidio. A far dubitare l’accusa non solo la dinamica della morte, ma anche i continui cambi di versione di Venturi, che si è più volte contraddetto. Intanto, è attesa per oggi (11 ottobre) la sentenza di secondo grado.