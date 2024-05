Espulso e pregiudicato: chi è l'uomo che ha accoltellato il poliziotto Di Martino

Hasan Hamis, l'uomo che ha accoltellato gravemente il poliziotto Christian Di Martino, in Italia non doveva starci. Non solo per via dei suoi numerosi e ripetuti precedenti penali ma anche perché il trentasettenne aveva un foglio di espulsione firmato dal questore di Avellino. La sua pericolosità sociale sembra provata dall'episodio avvenuto nella stazione Lambrate di Milano ma anche dalle tante volte che in passato era stato fermato con lame e coltelli in mano.

Trentasettenne, marocchino e irregolare, Hasan Hamis ha resistito ai dardi del taser - uno lo ha colpito alla gamba e l'altro al giubbotto imbottito - e poi si è scagliato con il lungo coltello da macellaio contro il vice ispettore che gli aveva sparato con la pistola elettrica. La sua azione, violenta e improvvisa, è arrivata dopo diverse decine di minuti di "show", iniziati alle 23.20 e durante i quali ha lanciato pietre contro treni e persone presenti.

Hasan Hamis, l'uomo che ha accoltellato Di Martino

Il nordafricano è stato arrestato per tentato omicidio. Nella banca dati delle forze di polizia aveva diversi alias ed è pieno di precedenti: per droga, reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto riferito dai poliziotti intervenuti era "molesto e in forte stato di agitazione", "in evidente stato psichico alterato e non collaborativo". Manette al polso, è stato portato nel carcere di San Vittore mentre il vice ispettore Di Martino, originario della Campania, era sotto i ferri per il lungo intervento salva vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Hasan Hamis è arrivato a Milano da pochi giorni, mentre in Italia ci sono sue tracce almeno dal 2002. La prima fotosegnalazione è del 18 dicembre di quel anno a Napoli. Ha diversi precedenti, quasi tutti in Campania, tra la stessa Napoli, Caserta e Avellino ma l'ultima denuncia risale a pochi giorni prima dell'aggressione al poliziotto: il 5 maggio scorso. Quella domenica è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria di Bologna. A segnalare la sua presenza molesta su un treno Italo era stato il personale dell'azienda dell'alta velocità: con un rasoio in mano si era poi messo a minacciare pure i poliziotti.

La sua storia "d'amore" con le forze dell'ordine italiane ha origine lontane. Nel 2004 era stato quattro mesi in carcere per furto. Poi nel 2012 era stato indagato perché trovato con un coltello d'acciaio dai carabinieri di Napoli Poggioreale. E ancora nel 2014 venne fermato in quanto autore di una rapina aggravata. Dal 9 giugno 2020 al 4 luglio 2023 è stato nel carcere di Ariano Irpino per rapina e lesioni personali. Una volta scarcerato riceve un provvedimento di espulsione dal questore di Avellino che ovviamente non rispetta. Così riprende la solita vita, tanto che il 30 gennaio 2024 la polfer di Napoli lo indaga perché viene trovato con un coltello. Fino all'episodio di Bologna e quello brutale di Lambrate.