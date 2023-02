Accoltella il vicino durante una lite in piena notte: arrestato per tentato omicidio

Ha accoltellato un vicino di casa al culmine di una lite per motivi condominiali, in piena notte. La vittima, secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. È successo a Milano, in via Romilli (zona Brenta-Corvetto), intorno alle due e venti della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile, avvisati tramite la segnalazione di una lite violenta nelle scale dell'edificio. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato la vittima nell'androne del piano terra, disteso a terra con una vistosa ferita da arma da taglio all'addome. Si tratta di un marocchino di 32 anni, incensurato e regolare in Italia. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato all'Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

L'aggressore arrestato

Nel frattempo i carabinieri hanno compiuto immediate indagini identificando l'aggressore: si tratta di un 44enne filippino, anche lui incensurato. A sua volta, è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Milano per una lieve ferita lacerocontusa riportata durante la lite. Non appena sarà dimesso verrà portato a San Vittore, in stato d'arresto per tentato omicidio.