Accoltellati al Carrefour: perizia psichiatrica per Tombolini

Sarà sottoposto a una perizia psichiatrica Andrea Tombolini, il 46enne che il 27 ottobre ha accoltellato sei persone, all'ipermercato Carrefour di Assago, uccidendone una e ferendone cinque. A deciderlo il gip di Milano Patrizia Nobile.

L'esame stabilirà la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di Tombolini. A chiedere l'accertamento psichiatrico era stato lo stesso pm Paolo Storari, titolare dell'inchiesta condotta dai carabinieri. Si terrà il prossimo 22 novembre l'udienza per la nomina dei periti e la formulazione del quesito. L'arresto dell'uomo era stato convalidato dal giudice, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in un luogo di cura, ovvero nel reparto di psichiatria del San Paolo, dove Tombolini era stato portato già nelle ore successive alle aggressioni, nelle quali aveva perso la vita Luis Fernando Ruggieri, un dipendente del supermercato.

Interrogato dal pm Paolo Storari, Tombolini non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha spiegato il suo gesto affermando che il giorno degli accoltellamenti, prima di recarsi al supermercato, aveva avuto pensieri suicidari, che non aveva portato a termine. Una volta al Carrefour aveva cercato un coltello sempre per colpire sé stesso, ma poi (stando al suo racconto), vedendo "le persone che stavano bene, mentre io stavo male", aveva provato invidia verso di loro e per questo le aveva colpite. Al pm in particolare avrebbe detto di avere "visto un calciatore del Milan", riferendosi probabilmente a Pablo Marì, in realtà in forze al Monza, anche lui rimasto ferito, nel frattempo operato al Niguarda.