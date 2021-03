Litiga col suo capo e lo accoltella: fermato muratore 20enne

È successo a San Colombano al Lambro nella serata di giovedì 18 marzo, sul caso sono in corso indagini

Prima la lite poi i fendenti. Al collo. Un muratore di 20 anni è stato fermato con la pesante accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito il suo capocantiere. È successo in via Garibaldi a San Colombano al Lambro (comune a Sud di Milano) nella serata di giovedì 18 marzo.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso indagini. Secondo quanto trapelato sembra che l'aggressione si sia verificata al culmine di un litigio nato per motivi lavorativi. Il 20enne, secondo quanto finora ricostruito, avrebbe impugnato un taglierino e si sarebbe scagliato contro il suo capo cantiere, un 56enne egiziano, ferendolo con alcuni fendenti al collo.

La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso, i medici gli hanno suturato le ferite e lo hanno dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il 20enne (M.M.M.F.M, queste le sue iniziali), invece, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese.