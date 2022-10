Notte di sangue a Milano, uomo accoltellato vicino alla Stazione Centrale

Un uomo di 48 anni è stato accoltellato in via Zuretti a Milano (a lato della Stazione Centrale) nella notte tra mercoledì e giovedì 20 ottobre. A ferirlo con tre fendenti - due al torace e uno al costato (che gli ha perforato un polmone) - sarebbe stato un 47enne cinese suo connazionale, sottoposto a fermo di indiziato di delitto delitto dai poliziotti della questura.

I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura. Secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 2 di notte al termine di una violenta lite tra i due. Più nel dettaglio vittima e aggressore si sarebbero sentiti al telefono e avrebberio discusso animatamente - non è stata resa nota la causa che avrebbe scatenato l'alterco -, successivamente il 48enne sarebbe uscito dal suo appartamento di via Zuretti armato di coltello per incontrare il 47enne.

Appena i due si sono incrociati all'altezza del civico 57 il 47enne ha strappato il coltello dalle mani del connazionale e gli avrebbe sferrato tre coltellate. Successivamente la vittima è riuscita a rientrare nel suo appartamento dove ha chiamato i soccorsi. Il 48enne è stato soccorso dal personale del 112 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sono gravi ma non sembra essere in pericolo di vita.

Il connazionale è stato braccato dagli agenti della questura e accompagnato in via Fatebenefratelli dove è stato sottoposto a un fermo per indiziato di delitto per tentato omicidio e lesioni aggravate.