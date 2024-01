Omicidio Tramontano: Alessandro Impagnatiello si difende così

Alessandro Impagnatiello si prepara ad affrontare il processo del 18 gennaio davanti ai giudici Antonella Bertoja e Sofia Fioretta, oltre ai sei membri della giuria popolare. Il 30enne è accusato dell'omicidio volontario aggravato - dalla premeditazione - di Giulia Tramontano, la sua compagna incinta al settimo mese. Un omicidio maturato nella loro abitazione di Senago (Milano), il 27 maggio 2023.

Impagnatiello andrà a processo con soli due testimoni-consulenti indicati dalla sua difesa, uno psicologo e uno psichiatra. Sono state depositate le liste testi delle parti in vista della prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Milano. La scelta della difesa, coi legali Giulia Geradini e Samanta Barbaglia, di convocare in aula solo psicologo e psichiatra come consulenti di parte e nessun altro va probabilmente nella direzione di una richiesta di perizia psichiatrica alla Corte per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti.

Dall'altra parte l'accusa - l'aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo, titolari dell'inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano - ha indicato nella loro lista di testimoni gli investigatori che hanno seguito le indagini, i consulenti tecnici che hanno effettuato gli accertamenti scientifici, e tutti i familiari della vittima e l'altra donna con cui il 30enne aveva contemporaneamente una relazione.