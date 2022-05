L'architetto con studio a Milano che ha ucciso moglie e figlia

È Alessandro Maja, architetto di 57 anni con studio sui Navigli di Milano, l'architetto che avrebbe ucciso moglie e figlia e ferito gravemente il figlio. Il dramma nella loro villetta di via Torino a Samarate, nel Varesotto, nella mattinata di mercoledì 4 maggio. L'uomo si trova ricoverato in ospedale per alcune ferite che si sarebbe procurato da solo, ma non è in pericolo di vita.

Sul delitto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e il nucleo investigativo del comando provinciale di Varese. Le vittime, che sarebbero state uccise a martellate, sono la moglie di Maja, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni; mentre il figlio Nicolò, 24 anni, si trova ricoverato in gravissime condizioni.

(Carabinieri sul posto, foto Ansa/Agenzia Blitz)

A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini mercoledì mattina. Ma non è escluso che il duplice omicidio possa essere avvenuto nella notte. I militari stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari a fare luce sulla terribile vicenda; al momento sembra che nella casa di via Torino non vi fossero stati precedenti interventi delle forze dell'ordine.

Alessandro Maja, nato a Milano, ha fondato l'atelier di progettazione in zona Navigli che porta il suo cognome e che ha realizzato progetti, soprattutto in locali e ristoranti, in città, compresi la stazione di Cadorna e l'aeroporto di Malpensa, ma anche in altre regioni italiane e all'estero.