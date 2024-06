Uccise la moglie e la figlia nel sonno: confermato l'ergastolo per Maja

"Incapace di intendere e volere"

Il ricorso puntava sul riconoscimento della parziale infermità mentale, chiesta dai legali del reo confesso già dal processo di primo grado. Secondo la difesa, Maja sarebbe stato incapace di intendere e volere al momento degli omicidi, in quanto si trovava "in una condizione psichica delirante di fallimento, rovina, con sentimenti di disperazione e di ineluttabilità che lo hanno portato a credere di non avere più via d'uscita, tanto da arrivare a pensare al suicidio nei giorni precedenti, concretizzato in un suicidio allargato".

L'incapacità di intendere e volere era stata però già smentita dalla perizia svolta nel processo di primo grado. "Continua a firmare ricorsi, a noi sembra capacissimo di intendere e di volere", aveva commentato l'avvocato di parte civile per la famiglia Pivetta, brevemente Stefano Bettinelli. "I miei assistiti non commentano, ma non capiscono. Intendiamo Maja sta esercitando un suo diritto e nessuno vuole negarglielo, ma per i miei assistiti, in particolare per Nicolò, è un continuo calvario".