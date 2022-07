Sorveglianza speciale e isolamento in carcere per Alessia Pifferi

Ad Alessia Pifferi, la donna di 37 anni accusata di avere ucciso la figlia Diana, di 18 mesi, lasciandola in casa per sette giorni, verrà applicata la sorveglianza speciale in carcere, per evitare atti di autolesionismo, ma anche l'isolamento, per impedire che altre recluse compiano un'aggressione nei suoi confronti, dato che è ben noto il reato di cui è accusata.

Lo ha deciso il gip di Milano, confermando appunto la misura restrittiva in attesa dell'autopsia sul corpo della piccola Diana, che inizierà martedì e rivelerà le cause della morte (si pensa alla fame e alla sete), ma servirà soprattutto a stabilire se Pifferi abbia dato alla bambina soltanto tachipirina, come da lei rivelato, o anche dei tranquillanti. In particolare, in casa di Pifferi è stata trovata una boccetta vuota di benzodiazepine.

Gli investigatori stanno scandagliando la vita privata della donna. Sembra totalmente estraneo ai fatti il compagno 58enne, residente a Leffe (Bergamo), con cui la relazione era ricominciata dopo una brusca interruzione a gennaio del 2021, quando Diana è nata al settimo mese di gravidanza, partorita nel bagno della casa dell'uomo (che non è però il padre di Diana).

La vicenda è ancora piena di ombre. Da quello che Pifferi ha detto agli investigatori, non sapeva di essere incinta, e sicuramente lo negava al compagno, che però aveva avuto dei sospetti in tal senso; mentre la madre della donna, e nonna di Diana, ha detto agli investigatori che sua figlia sapeva di aspettare un bambino.

I vicini di Ponte Lambro, quartiere 'difficile' di Milano, ricordano una bambina tenuta lontano dai giochi e una festa di battesimo con i regali e le bomboniere. Della breve vita di Diana si sa che, per qualche giorno, era stata tenuta dalla nonna, mentre Pifferi e il compagno erano a Montecarlo, ma è stato necessario il ricovero in ospedale perché era stata male. Poi i trasferimenti di Pifferi a casa del compagno a Leffe nei weekend, lasciando Diana da sola, almeno una volta a giugno e tutti i fine settimana di luglio. Un giorno, non di più, tranne l'ultima volta, quando l'assenza si è prolungata per ben sette giorni. Durante i quali, pare che Pifferi e il compagno fossero stati per qualche ora a Milano di passaggio, senza che lei andasse dalla bambina a vedere come stava.

Dalla testimonianza del compagno emerge che lui avrebbe voluto vedere anche Diana e che aveva chiesto più volte come mai Pifferi non la portasse con sé a Leffe, e che la risposta era sempre la stessa: "Voglio respirare". Un desiderio che, secondo quanto riferito dalla nonna, la figlia avrebbe avuto anche frequentando "vari uomini", non si sa esattamente in quale periodo.

Quando gli adulti hanno smesso di proteggere i figli, anche degli altri?

Ricostruire i dettagli è importante per l'attività investigativa e il futuro processo; intanto, ci si chiede come sia stato possibile che nessuno abbia sentito i pianti e i lamenti di una bambina di 16 mesi lasciata da sola per così tanti weekend di fila e, nell'ultima occasione, per più giorni di seguito. Ci si chiede come sia stato possibile che nessuno, a Ponte Lambro e nella 'rete' di conoscenza di Pifferi, si sia reso conto di quello che stava accadendo e non abbia fornito una rete di protezione per Diana. Ci si chiede quando gli adulti abbiano smesso di occuparsi dei più piccoli, che siano figli propri o degli altri, per proteggerli, salvarli, soprattutto se c'è di mezzo la vita o la morte.