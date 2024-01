Svolta nel caso Pifferi: sotto indagine le psicologhe e l'avvocata dell'imputata

Un’indagine per favoreggiamento e falso ideologico per le due psicologhe del carcere di San Vittore che avevano redatto una relazione su Alessia Pifferi, la donna a processo per omicidio pluriaggravato per aver lasciato da sola in casa a morire di stenti la figlia di 18 mesi. La polizia penitenziaria ha anche perquisito le due specialiste, che avevano effettuato un test sul quoziente intellettivo dell’imputata. Con loro è indagata per falso idelogico anche l'avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani. Secondo il pm Francesco De Tommasi sarebbe stato attestato falsamente che la donna "aveva un quoziente intellettivo pari a 40 e quindi un deficit grave" con un test non utilizzabile a fini diagnostici e valutativi.

Durante il processo De Tommasi aveva accusato le due psicologhe di aver aiutato Alessia Pifferi a creare una versione dei fatti diversa rispetto a quella fornita inizialmente. Il pm aveva parlato di “rivisitazione dei fatti contestati in un’ottica difensiva per una ricostruzione alternativa”. De Tommasi aveva sostenuto che i colloqui delle dottoresse con Pifferi erano avvenuti in maniera frenetica a ridosso delle udienze.

Sull’ipotesi di vizio parziale di mente, emerso dagli accertamenti condotti dalle due psicologhe, De Tommasi si era detto scettico definendoli “inverosimili, inattendibili, inutilizzabili e privi di qualunque fondamento e dignità scientifica”. La Corte, infatti, aveva deciso per una nuova perizia psichiatrica ad Alessia Pifferi, affidata al dottor Elvezio Pirfo.

Secondo le psicologhe di San Vittore, ora sotto indagine, Pifferi non era lucida e consapevole della gravità delle proprie azioni. Le dottoresse avevano reputato credibili le affermazioni della donna che sosteneva di amare la figlia e che non avrebbe voluto farle del male.